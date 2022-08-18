Курс евро снизился почти на 94 копейки, доллар потерял почти 80 копеек

Центральный Банк России с 19 августа 2022 года установил официальный курс доллара в размере 59,9570 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 79,82 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,8957 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 93,65 копейки.