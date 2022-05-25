Курс евро снизился почти на 95 копеек, доллар теряет почти 67 копеек

Центральный банк России с 26 мая 2022 года установил официальный курс доллара в размере 56,2996 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 66,94 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 57,9210 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 94,95 копейки.