Курс евро снизился почти на 99 копеек, доллар теряет почти 92 копейки

Центральный банк России со 2 декабря 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,9746 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 91,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 83,8354 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 98,80 копейки.