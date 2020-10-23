Мурманская область. Арктика (16+)23.10.20 14:15
Курс евро свалился на 94 копейки, доллар теряет 61 копейку
Центральный банк России с 24 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,4667 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 61,42 копейки.
Официальный курс евро установлен в размере 90,4142 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 94,21 копейки.
Комментарии
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вася
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Д.О. Вернер
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Д.О. Вернер.
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