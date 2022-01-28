Курс евро свалился почти на 1,83 рубля, доллар просел почти на 1,13 рубля

Центральный банк России с 29 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 77,8174 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 112,96 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 86,6419 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 182,61 копейки.