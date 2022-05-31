Курс евро свалился почти на 1,98 рубля, доллар теряет 1,49 рубля

Центральный банк России с 1 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,6069 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 149,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 62,7397 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 197,73 копейки.