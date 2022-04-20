Курс евро свалился почти на 2,7 рубля, доллар просел почти на 1,95 рубля

Центральный банк России с 21 апреля 2022 года установил официальный курс доллара в размере 77,0809 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 194,78 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 83,2705 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 269,69 копейки.