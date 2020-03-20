Курс евро теряет 3,1 рубля, доллар похудел на 2,1 рубля

Центральный банк России с 21 марта 2020 года установил официальный курс доллара в размере 78,0443 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты опустился на 211,27 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,1552 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он опустился на 311,17 копейки.