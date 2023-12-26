Курс евро теряет 46 копеек, доллар снижается на 21 копейку

Центральный Банк России с 27 декабря 2023 года установил официальный курс доллара в размере 91,7069 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 26,21 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 101,1178 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 46,03 копейки.