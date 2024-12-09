Курс евро упал на 1,2 рубля, доллар снизился почти на 5 копеек

Центральный Банк России с 10 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5240 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 7,30 копейки.

Официальный курс доллара в размере 99,3759 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 4,56 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 105,0996 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 120,44 копейки.