Курс евро упал на 1,4 рубля, доллар теряет 1,1 рубля

Центральный банк России с 26 декабря 2020 года установил официальный курс доллара в размере 73,6921 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 114,71 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,8749 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 147,38 копейки.