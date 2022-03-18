Курс евро упал на 1,53 рубля, доллар снизился почти на 85 копеек

Центральный банк России с 18 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 103,9524 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 84,88 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 114,3996 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 153,15 копейки.