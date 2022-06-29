Курс евро упал на 2,03 рубля, доллар потерял 1,81 рубля

Центральный Банк России с 30 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 51,1580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,81 рубля.

Официальный курс евро установлен в размере 53,8580 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,03 рубля.