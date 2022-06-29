Мурманская область. Арктика (16+)29.06.22 16:25
Курс евро упал на 2,03 рубля, доллар потерял 1,81 рубля
Центральный Банк России с 30 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 51,1580 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,81 рубля.
Официальный курс евро установлен в размере 53,8580 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 2,03 рубля.
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Последние комментарии
Инга
23.06.22 20:50
Как можно получить открытку, если ты из далека?
STariK
14.06.22 09:13
Ведь этот дом КАПИТАЛЬНО ремонтировали при мэре Найденове. Ладно с покраской, а что с крышей произошло за это время? Она новая!
FariSei
10.06.22 11:22
ФНПР робко выходит из пандемии! А я думал, что профсоюзы уже вымерли.
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