Курс евро упал на 2,59 рубля, доллар теряет почти 1,95 рубля

Центральный банк России с 29 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 93,7125 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 194,93 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 102,6714 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 259,48 копейки.