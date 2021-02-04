Курс евро упал на 64 копейки, доллар потерял 35 копеек

Центральный банк России с 5 февраля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 75,7293 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,08 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,9206 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 64,18 копейки.