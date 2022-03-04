Курс евро упал на 7,48 рубля, доллар – на 5,94 рубля

Центральный банк России с 5 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 105,8124 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 594,40 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 116,5312 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 748,49 копейки.