Курс евро упал на 7,79 рубля, доллар теряет почти 7,12 рубля

Центральный банк России с 25 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 96,0458 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 711,60 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 105,4679 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 779,34 копейки.