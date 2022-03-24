Мурманская область. Арктика (16+)24.03.22 17:20
Курс евро упал на 7,79 рубля, доллар теряет почти 7,12 рубля
Центральный банк России с 25 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 96,0458 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 711,60 копейки
Официальный курс евро установлен в размере 105,4679 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 779,34 копейки.
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