Курс евро упал на 98 копеек, доллар потерял почти 89 копеек

Центральный банк России с 10 октября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 77,0284 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 88,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7163 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 98,27 копейки.