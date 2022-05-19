В Мурманской области начался пожароопасный сезон«Ночь музеев» будет яркой и познавательной
 ТВ-ПрограммаТВ-НовостиРейтинг-51
Мурманская область. Арктика (16+)19.05.22 10:30

Курс евро упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года

Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на данных Минэнерго США о неожиданном снижении её запасов, свидетельствуют данные торгов.

Как пишет 1prime.ru, оптимизму на нефтяном рынке в среду способствуют статданные Минэнерго США о снижении коммерческих запасов нефти за неделю по 13 мая на 3,4 миллиона баррелей, до 420,8 миллиона баррелей. При этом аналитики, напротив, ожидали роста на 1,4 миллиона.

Однако ралли на нефтяном рынке вскоре может быть завершено. По словам аналитика Стивена Иннеса, которые приводит газета «Wall Street Journal», это очень нестабильный рынок, и есть достаточно причин, по которым трейдеры могут стремиться продавать в текущих условиях. Так, существует возможность появления на рынке венесуэльской нефти, отмечает эксперт.

Ранее, 17 мая, вице-президент Венесуэлы Делси Родригес подтвердила информацию СМИ о том, что Соединенные Штаты Америки одобрили возобновление операций в южноамериканской стране для нефтяных компаний США и Европы.

А в это время доллар США дешевеет к евро на торгах в четверг после существенного укрепления относительно европейской валюты накануне. Сегодня утром курс евро на Мосбирже упал ниже 62 рублей впервые с мая 2017 года.

Курс доллара в начале торгов четверга растёт на 16 копеек, до 63,61 рубля, евро снижается на 20 копеек, до 66,5 рубля.

Комментарии

Размещается только после ознакомления сотрудником редакции.
-

Новости муниципалитетов

-Аналитика (18+)Компании сильно сократили спрос на новых сотрудников в госсекторе - обзор рынка труда: ситуация за неделю со 9 по 15 мая по регионам СЗФО
-Фоторепортаж (6+)Славна Масленица в Мурманске!ПОРА В ПУТЬ - В ДОРОГУ: Ненецкий заповедник - рай для комаров и учёныхВ День рыбака мурманчанам подарили «Нашу рыбу»
-Спецпроекты "Арктик-ТВ"ДОЛИНА СЛАВЫ. 77-я годовщина ПобедыМурманская областная Дума: ДЕНЬ ПОБЕДЫМурманская областная Дума: ДЕПУТАТСКИЕ БУДНИ
-Политбарометр (18+)
ПодробнееВ Совете депутатов города Мурманска исключили из партии соратников Андрея Сысоева
-

Последние комментарии

Гостева Татьяна Николаевна egulenka@yandex.ru
06.05.22 00:48
Клещи не являются насекомыми, относятся к классу Паукообразные. В сюжете допущена биологическая ошибка.
Комментарий к новости:В России стартовал сезон активности клещей
Анна
30.04.22 09:04
Субботник - это уборка в "своём доме". Капитализм или другие измы здесь ни причём. Да, и дело это добровольное, в шею не толкают!
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
Д.О Вернер
29.04.22 13:36
На общегородской КАПИТАЛИСТИЧЕСКИЙ субботник во благо КОГО?
Комментарий к новости:Мурманчан зовут на субботник
-

Календарь

ПнВтСрЧтПтСбВс
2526272829301234567891011121314151617181920212223242526272829303112345
-Скоро в эфире16:30«На пределе. Испытания». Познавательная программа (12+)17:00«Международные новости». Информационная программа (12+)17:30Новости. Информационная программа (12+)
-PRO Деньги (16+)Привычное и неизбежное: с июля услуги ЖКХ в России подорожают в среднем на 4%-PRO Валюту (16+)Курс евро просел почти на 1,68 рубля, доллар потерял 1,16 рубля-PRO Энергетику (18+)Кольская АЭС увеличила выработку электроэнергии в апреле на 30,6%-PRO ЖКХ (18+)Плановые отключения в Мурманске на 19 мая-PRO Нефть и газ (18+)Варандей как камень преткновения-PRO Законы (18+)В Госдуму внесли законопроект о компенсации за капремонт без предоставления документов
-

Погода

-

Наш регион-51

-Правовая консультация (18+)Человек с инвалидностью: где и как найти работу в 2022 году?
© 2009 - 2022
Наша миссияНаша цельОтдел рекламы 99-47-47
ООО «ДВАЛИН»
183001 г.Мурманск, ул.Траловая, 28, пом. 22.
Для почт. отпр.: 183025 г.Мурманск, а/я 292.
Телефон (815-2) 70-13-70.
Телеканал «Арктик-ТВ» в социальных сетях:
Использование сайта означает согласие с Политикой конфиденциальности ООО «Двалин»

Яндекс.Метрика