Курс евро упал почти на 1,03 рубля, доллар снижается на 88 копеек

Центральный Банк России с 19 апреля 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,0889 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 81,1371 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 88,29 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 92,2232 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 102,81 копейки.