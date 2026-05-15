Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял 1 копейку

Центральный Банк России с 16 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,7318 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 5,37 копейки.

Официальный курс доллара в размере 73,1275 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 1,10 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,1830 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 110,69 копейки.