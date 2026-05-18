Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар потерял почти 78 копеек

Центральный Банк России с 19 мая 2026 года установил официальный курс валюты КНР в размере 10,6279 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 10,39 копейки.

Официальный курс доллара в размере 72,3497 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 77,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 84,0742 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 110,88 копейки.