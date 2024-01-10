Курс евро упал почти на 1,11 рубля, доллар теряет 1,01 рубля

Центральный Банк России с 11 января 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,3939 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 101,01 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 97,8745 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 110.80 копейки.