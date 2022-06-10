Курс евро упал почти на 1,13 рубля, доллар ослаб на 61 копейку

Центральный банк России с 11 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 57,7780 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 61,15 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 60,9656 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 112,78 копейки.