Курс евро упал почти на 1,18 рубля, доллар потерял почти 50 копеек

Центральный Банк России с 22 июля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 90,3846 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 49,99 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 100,6562 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 117,68 копейки.