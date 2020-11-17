Курс евро упал почти на 79 копеек, доллар потерял почти 67 копеек

Центральный банк России с 18 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,2530 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 66,67 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,3903 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он снизился на 78,26 копейки.