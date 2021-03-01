Курс евро упал почти на 93 копейки, доллар снизился на 39 копеек

Центральный банк России со 2 марта 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,0448 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 39,25 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 89,4461 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 92,82 копейки.