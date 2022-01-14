Мировые цены на нефть в пятницу утром снижаются на дополнительных коронавирусных ограничениях на передвижение, в связи с чем спрос на бензин падает, свидетельствуют данные торгов. Нефтяные инвесторы сегодня продолжают оценивать экономические риски вспышек заболеваемости COVID-19, которые ведут к дополнительным ограничениям на передвижение и, как следствие, снижению спроса на топливо, пишет 1prime.ru.

«Краткосрочные перспективы спроса на поездки также, вероятно, будут ограничены распространением штамма «омикрон», — сообщили газете «Wall Street Journal» аналитики «Oanda».

Также в пятницу вечером ожидается публикация статистики от нефтегазовой сервисной компании «Baker Hughes Company» по числу действующих буровых установок в США. За предыдущую неделю их число выросло на 1 установку, до 481 агрегата.

Курс евро в пятницу утром растёт по отношению к доллару в преддверии публикации данных макростатистики, свидетельствуют данные торгов. Доллар США дешевеет по отношению к большинству основных валют. Долларовый индекс может продемонстрировать самое существенное недельное снижение за восемь месяцев, пишет «Trading Economics».