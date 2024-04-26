Курс евро вырос на 1 копейку, доллар потерял почти 12 копеек

Центральный Банк России с 27 апреля 2024 года установил официальный курс доллара в размере 92,0134 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 11,80 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 98,7187 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,08 копейки.