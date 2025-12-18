Курс евро вырос на 10 копеек, доллар теряет 35 копеек

Центральный Банк России с 19 декабря 2025 года установил официальный курс валюты КНР в размере 11,3328 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он снизился на 3,70 копейки.

Официальный курс доллара в размере 80,0301 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 35,06 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 94,2524 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,46 копейки.