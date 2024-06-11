Курс евро вырос на 10 копеек, доллар укрепился почти на 3 копейки

Центральный Банк России с 12 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 89,0214 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,70 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 95,7391 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,24 копейки.