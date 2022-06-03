Курс евро вырос на 1,01 рубля, доллар укрепляется на 39 копеек

Центральный банк России с 4 июня 2022 года установил официальный курс доллара в размере 61,9659 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 39,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 65,9191 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 101,38 копейки.