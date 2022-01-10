Курс евро вырос на 1,06 рубля, доллар укрепился почти на 84 копейки

Центральный банк России с 11 января 2022 года установил официальный курс доллара в размере 75,1315 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 83,89 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 85,1315 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 106,20 копейки.