Курс евро вырос на 11 копеек, доллар остался при своих

Центральный банк России с 1 января 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,8757 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты не изменился.

Официальный курс евро установлен в размере 90,7932 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 11,08 копейки.