Курс евро вырос на 11 копеек, доллар поднялся почти на 8 копеек

Центральный Банк России с 27 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,6274 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 7,75 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1436 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,04 копейки.