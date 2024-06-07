Курс евро вырос на 12 копеек

Центральный Банк России с 8 июня 2024 года установил официальный курс доллара в размере 88,7606 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 0,02 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 96,6916 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 12,18 копейки.