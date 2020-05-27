Курс евро вырос на 12 копеек, доллар потерял почти 8 копеек

Центральный банк России с 28 мая 2020 года установил официальный курс доллара в размере 71,0635 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 7,73 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 77,9069 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 12,15 копейки.