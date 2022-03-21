Курс евро вырос на 1,2 рубля, доллар укрепился почти на 73 копейки

Центральный банк России с 22 марта 2022 года установил официальный курс доллара в размере 104,6819 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 72,95 копейки

Официальный курс евро установлен в размере 115,6002 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 120,06 копейки.