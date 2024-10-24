Курс евро вырос на 13 копеек, доллар укрепился на 10 копеек

Центральный Банк России с 25 октября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,5348 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 1,56 копейки.

Официальный курс доллара в размере 96,7402 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 10,23 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 104,5139 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 13,24 копейки.