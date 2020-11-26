Курс евро вырос на 14 копеек, доллар потерял 2 копейки

Центральный банк России с 27 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 75,4518 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 2,09 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,0291 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,11 копейки.