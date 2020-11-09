Курс евро вырос на 14 копеек, доллар теряет почти 24 копейки

Центральный банк России с 10 ноября 2020 года установил официальный курс доллара в размере 76,9515 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской доллар снизился на 23,60 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,4953 рубля за один евро, по равнению с предыдущим он вырос на 14,39 копейки.