Курс евро вырос на 15 копеек, доллар прибавил почти 3 копейки

Центральный Банк России с 19 октября 2023 года установил официальный курс доллара в размере 97,3724 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 2,66 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,9059 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 15,32 копейки.