Курс евро вырос на 16 копеек, доллар подрос на 14 копеек

Центральный банк России с 21 июля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 74,4910 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 14,47 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,7727 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,30 копейки.