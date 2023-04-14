Курс евро вырос на 16 копеек, доллар потерял 17 копеек

Центральный Банк России с 15 апреля 2023 года установил официальный курс доллара в размере 81,5045 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 17,13 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1637 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,02 копейки.