Курс евро вырос на 16 копеек, доллар теряет 22 копейки

Центральный Банк России с 19 декабря 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 14,0761 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 11,48 копейки.

Официальный курс доллара в размере 102,7763 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 22,16 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 108,5083 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,39 копейки.