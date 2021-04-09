Курс евро вырос на 16 копеек, доллар укрепился на 6 копеек

Центральный банк России с 10 апреля 2021 года установил официальный курс доллара в размере 77,1657 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты вырос на 6,46 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 91,7809 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 16,17 копейки.