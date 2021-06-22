Курс евро вырос на 17 копеек, доллар снизился на 3 копейки

Центральный банк России с 23 июня 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,1661 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 3,26 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 87,0677 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 17,35 копейки.