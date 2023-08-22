Курс евро вырос на 18 копеек, доллар снизился на 2 копейки

Центральный Банк России с 23 августа 2023 года установил официальный курс доллара в размере 94,1185 за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,39 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 102,7530 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 18,11 копейки.