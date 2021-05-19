Курс евро вырос на 19 копеек, доллар снизился на 2 копейки

Центральный банк России с 20 мая 2021 года установил официальный курс доллара в размере 73,6778 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 2,14 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 90,1006 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,49 копейки.