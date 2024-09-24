Курс евро вырос на 19 копеек, доллар теряет почти 6 копеек

Центральный Банк России с 25 сентября 2024 года установил официальный курс валюты КНР в размере 13,2160 рубля за один юань, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 10,26 копейки.

Официальный курс доллара в размере 92,8622 рубля за один доллар. Как сообщает департамент внешних и общественных связей ЦБ РФ, по сравнению с предыдущим днём курс американской валюты снизился на 5,78 копейки.

Официальный курс евро установлен в размере 103,4100 рубля за один евро, по сравнению с предыдущим днём он вырос на 19,09 копейки.